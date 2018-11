11 nov 2018

Falta poco más de un mes para que llegue el momento de lucir los mejores looks de fiesta. Nosotras, que no queremos que nos pille el toro, ya estamos pensando qué nos vamos a poner para cada uno de los eventos. Y, como venimos haciendo en los últimos meses, nos hemos inspirado en Sara Carbonero. La periodista nos ha enseñado una de sus propuestas y al gustarnos tanto creemos que es una gran idea lucir su vestido en alguna cena familiar o de empresa.

La periodista ha colgado un post en Instagram donde aparece con un vestido satinado color mostaza de su marca Slow Love. Hemos revisado la web de arriba a abajo y no hay ni rastro del vestido, así que hemos encontrado otras dos opciones que se le parecen mucho y así conseguir el efecto navideño que encontramos en el look de Sara Carbonero. Uno es de H&M con escote pico por 49,99 euros. En & Other Stories hemos visto otro muy parecido por 89 euros. ¡Ya solo te queda elegir!

Vestidos de H&M y & Other Stories para copiar el look de Sara Carbonero. pinit

Sara Carbonero no solo es diseñadora de su propia marca Slow Love, si no que ahora también se ha embarcado en un nuevo proyecto: Mi Mar, la nueva colección de Agatha Paris llamada #AgathaBySara. Se ha inspirado en las vistas que hay desde su ventana hasta el océano Atlántico, y Sara, además, las ha creado pensando en la esencia de algunos lugares portugueses como Aveiro o Sintra.

