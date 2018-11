14 nov 2018

Tenemos suerte con Zara: sea la estación que sea, no deja de proponernos vestidos fantásticos de invitada con los que acudir a todos esos acontecimientos formales (sí, bodas, comuniones y bautizos, pero también citas laborales protocolarias o viajes de trabajo con cenas incluidas) que hacen pequeño, muy pequeño a nuestro armario. El vestido de Sara Escudero, la reina y señora de Collage Vintage, que nos interesa es uno de ellos: un diseño minimalista en rosa palo y largo midi más bien formal.

La verdad es que el diseño, así planteado por Zara, es difícil: su sobriedad es tal, que no tiene más detalle al que aferrarse que su color. La silueta es absolutamente etérea, con lo que no marca nada de lo que va debajo. Hasta las mangas son ligeramente globo. En otro material textil podríamos estar ante un camisón medieval o un hábito religioso, pero no. Es un vestido de aire contemporáneo y espíritu minimal. Un aburrimiento, ¿no?

La parte posterior del vestido ya es otra historia, pues se anima con una botonadura y un gran lazo que cierra el vestido. El ingenio de Collage Vintage agarra precisamente en este cierre: ante el aburrimiento del frontal, Sara decidió ponérselo del revés. Y acertó de pleno. ¡Parece otro vestido! Además, esa abertura tan larga sobre el pecho queda francamente sexy. ¡Gracias por la idea Sara! A partir de ahora, no se nos olvida pensar que, a veces, podemos vestir las prendas al revés y acertar.