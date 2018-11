15 nov 2018

La gala 8 de OT 2018 nos dejó un expulsado (Carlos Right), dos nominadas (Marta y Marilia) y, como no queremos hablar solo de cosas tristes, también nos dejó tres estilismos dignos de copiar para nuestras fiestas de Navidad. Y todos de una de nuestras firmas "low cost" favoritas: Bershka. Pero vayamos por partes. Nos referimos a los looks de las concursantes María, Marta y Natalia.

María

Nuestro look favorito. La cantante llevaba un mono mini de terciopelo, con escote cuadrado y mangas largas de farol. Cuesta 29,99 euros en Besrhka y, de momento, está disponible en todas las tallas.

Mono de Bershka (29,99 euros).

Marta

La triunfita no salió bien parada anoche y acabó siendo una de las nominadas de la octava gala. Con lo que sí triunfó fue con su estilismo y este body en morado metalizado de la firma de Inditex de 19,99 euros. Igual que pasa con el mono, todavía quedan tallas.

Marta cantó junto a Famous el tema "September".

Body de Bershka (19,99 euros).

Natalia

Es una de las mejores voces de la academia y anoche vistió una blazer de color púrpura, cruzada, con solapas de raso que también es de Bershka y cuesta 39,99 euros. Debajo, un top lencero. La combinación de las dos prendas siempre es un acierto. Estaba guapísima y muy alejada de sus looks de chándal con los que la han vestido en otras ocasiones.

Natalia interpretó en la gala 8 de OT 2018 "Aunque no sea conmigo".

Americana de Bershka (39,99 euros).

Tres looks de fiesta diferentes para tres personalidades distintas. ¿Con cuál te quedas?