16 nov 2018

Se trata de un avance. Pequeño, sí. Pero un avance. La lucha por romper con los cánones de belleza establecidos, por llamar tallas grandes a la 40, por vender que solo las mujeres con figuras delgadas y finas son guapas esta por fin calando en la sociedad. Y aunque queda un largo trecho para hacer la moda más inclusiva poco a poco las marcas han comenzado ha darle un giro de tuerca y apuestan por hacer una misma prenda para diferentes cuerpos y tallas. Este es el caso de Pretty Little Thing.

La marca de ropa ha logrado tener una campaña de publicidad viral. ¿El motivo? Mostrar la misma prenda en dos cuerpos con tallas diferentes. La firma de moda low cost, que siempre se ha caracterizado por su amplia gama de tallas, ha lanzado su nueva colección protagonizada por Hailey Baldwin, modelo y esposa de Justin Bieber. Lo importante de esta campaña es que comparte escena con diferentes modelos, cada una con una complexión física diferente.

Quizá la foto que más llame la atención sea en la que ambas modelos con tallas distintas y que llevan el mismo vestido.

La colección con prendas pensadas para festejar las fiestas, llenas de brilli, brilli y lentejuelas ofrece una amplia variedad de vestidos ya sean cortos, largos y de dos piezas, pero sobre todo han creado prendas donde el tamaño de las caderas, el busto, los brazos, etc... no importa. Lo que importa es que si te gusta, puedes tenerlo. Las primeras imágenes se dieron a conocer en su cuenta de Instagram, pero fue gracias a la cantidad de veces que se convirtió que su campaña logró lo que todas las marcas buscan, que se viralice.

No es la primera marca que se suma a esto. El gigante irlandés Primark ha cambiado el tallaje de su ropa. De esta forma las antiguas M son S, y las L son M, y así sucesivamente. De esta forma logra que las tallas estén más apegadas al cuerpo de una mujer normal, y no de una modelo, que suelen tener cuerpos poco, por no decir que nada, parecidos a los de las mayoría de mujeres en el mundo.

Ashley Graham quizá sea la modelo que más ha trabajado por la lucha curvy. La modelo de tallas grandes fue una de las pioneras en normalizar las tallas por arriba de la 40 y en aparecer en la portada de Sport Illustrated. Además hace poco sacó a la venta una colección 'low cost' y para todas las tallas.

Queda mucho por cambiar en este mundo donde ser talla 0 parecería ser sinónimo de perfección. Pero este es un pequeño avance para entender que el cuerpo perfecto no depende de una talla, sino de lo saludable que esté.