19 nov 2018

Este año hemos pasado del verano al invierno sin oportunidad de sacar partido a nuestras prendas de entretiempo favoritas. Pero tranquila, que si eres fan de las cazadoras vaqueras pero no quieres esperar a la próxima primavera para llevarla, María Pombo tiene la solución perfecta para lucirla durante el invierno sin pasar frío.

La 'influencer' sabe cómo exprimir al máximo las prendas de su armario y no solo nos inspira con sus looks sencillos pero cargados de estilo: también nos da consejos prácticos sobre qué comprar para estar perfectas (y lucir tipazo). Ahora, María Pombo nos ha descubierto en Instagram la chaqueta vaquera que todas vamos a querer copiar.

Se trata de una cazadora vaquera con un plus: el forro de borreguito que nos permite llevarla sin congelarnos en los meses de invierno, pero sin perder la esencia urbana de esta prenda tan icónica. Además, el diseño que luce María Pombo, de la firma Pepe Jeans, está personalizada con el mensaje 'Be you, do you', ya que la marca de vaqueros permite customizar sus prendas con parches, impresión láser o detalles que marquen la diferencia como rotos, tachuelas, dibujos o, como en el caso de la 'influencer', frases que hablen de nosotras.

También te interesa...

- 10 vestidos de influencers para inspirar tus looks de fiesta: de Paula Ordovás a María Pombo

- María Pombo y la blusa 'animal print' que arrasa entre las 'influencers'

- Así podría ser el vestido de novia de María Pombo