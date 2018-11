26 nov 2018

Seguro que te ha pasado alguna vez. Ves una prenda en tienda, te parece mona, sin más. Y la dejas. Días más tarde, empiezas a vérsela puesta a varias "influencers", a la chica más fashion de tu oficina, a esa vecina de tu bloque que siempre va tan mona.... y la quieres. La deseas tanto que te preguntas por qué la dejaste escapar cuando la tenías entre las manos. Pero cuando te das cuenta y vas a comprarla, ya es tarde. Está agotada.

Todas hemos sufrido esta maldita ley de Murphy fashionista y la última vez ha sido con este abrigo de Mango. Llevaba en tienda desde verano pero, ¿quién se compra un abrigo en pleno agosto? Y su precio tampoco ayudaba: 119,99 euros. Por una cosa o por otra, dejamos escapar EL ABRIGO de la temporada. Y no lo decimos nosotras, lo dice Instagram y la modelo de modelos: Gigi Hadid, que se ha dejado ver con esta prenda que ya es la más deseada.

Este abrigo de Mango ya es viral. La mala noticia es que está agotado. pinit

El abrigo en cuestión lleva tiempo agotado en web y tenemos pocas esperanzas de que lo repongan. Ya pasó lo mismo el invierno pasado con otro abrigo de cuadros, también de Mango, del que nunca más supimos. Pero si tienes paciencia y tiempo para recorrerte las tiendas, te podemos decir que lo han visto en algún Mango cercano al centro de Madrid.

La "influencer" Julianna Wilde. pinit

Eleonore Toulin. pinit

En fin, solo nos queda tener fe y esperar a que lo repongan on line. O a que alguien nos de un "chivatazo" y corramos a la afortunada tienda de Mango en la que se encuentre. Eso sí, juramos y perjuramos que no nos volverá a pasar. Que si vemos una prenda que nos gusta, no la dejaremos escapar. Ni que fuéramos nuevas en estas lindes del shopping.