26 nov 2018

Compartir en google plus

La final de Masterchef Celebrity no solo nos ha dejado a Ona Carbonell como flamante ganadora de esta edición: también nos ha mostrado el último, y quizá más impresionante look de Eva González como presentadora de un formato que abandonaba hace unas semanas para conducir 'La Voz'.

Había mucha expectación por saber con qué look nos sorprendería Eva González en esta gala final (grabada, por supuesto) y lo cierto es que no ha defraudado. Los aspirantes tenían que presentar sus platos en una de las pruebas ante el jurado de 'Maestros de la costura', María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain, y era este último el encargado de vestir no solo a Eva González, también a Samantha Vallejo-Nájera.

Pero volvamos al look de Eva González en su última aparición en Masterchef Celebrity. La andaluza se vistió de riguroso negro y nos regaló, de la mano de Palomo Spain, el diseñador del momento en nuestro país, un look joya en azabache con flecos bordados y transparencias que era una auténtica fantasía.

Eva González, que en sus redes no hizo ningún tipo de comentario sobre el programa o su ganadora, Ona Carbonell, sí que agradeció a través de Instagram a Palomo Spain la confección de su look y, además, nos mostró qué otro famoso había llevado ya el mismo diseño que ella en la alfombra roja: ni más ni menos que Paco León.

Eva González, que programa tras programa ha ido mostrándonos algunos de los mejores looks de la tele en 'prime time', la mayoría de ellos con sello de diseñadores españoles, no se ha podido despedir de mejor manera que con este look de Palomo Spain.

También te interesa...

- Los vestidos con los que Eva González nos ha inspirado en Instagram este año

- Eva González nos adelanta el look perfecto para esta Nochevieja

- Los jerséis de Eva González y Laura Escanes son perfectos para tus looks de invierno