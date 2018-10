18 oct 2018

Todo era un secreto hasta ayer. Eva González deja 'MasterChef' y TVE para incorporarse a Antena 3. Allí presentará 'La Voz', un formato musical que se traslada así de Telecinco a la cadena de A3 Media. A pesar de que la presentación oficial iba a ser en 'El Hormiguero', la noticia de que Eva era la nueva incorporación de la cadena se filtró unas horas antes.

Por la noche, cuando ella apareció en plató junto a Pablo Motos, más que sorprender lo que le tocaba era explicar cómo le habían hecho la oferta y por qué había decidido dar el salto de una cadena a la otra y abandonar un formato, el de MasterChef, que tantas alegrías le ha dado.

Así, la sevillana contó que "Cuando me llamaron para ofrecerme presentar 'La Voz', les colgué el teléfono”. Aseguraba que no aceptó a la primera, que se lo pensó. “No les di el sí tan rápido, pero al final acepté” y decía que lo hizo “porque me apasiona la música y es donde siempre me he sentido a gusto”. Quizá en eso el motivo sea el éxito en Andalucía del formato 'Se llama copla' que ella conducía.

Con tanto secretismo, ni sus amigos sabían que era ella quien iba a estar al frente de La Voz, y eso que incluso el asunto salía en las conversaciones. "Con amigos que salía el tema de quien iba a presentar el programa y no contestaba. Eso sí, no me preguntaban si iba a ser yo la que lo fuera a hacer”, confesaba entre risas. También reconocía que estaba deseosa de que todo se supera. "Todo era como muy secreto y me volvía loca el no poder decir que era yo. Tenía muchas ganas de contarlo", afirmaba.

Además, aunque no es dada a explayarse sobre su vida privada, sí habló sobre la maternidad. “La vida me ha cambiado muchísimo”, contaba, y añadía que su hijo “es maravilloso”. aseguraba que su marido además que Cayetano Rivera y ella están encantados con el pequeño y que se reparten las tareas. “A mí se me da mejor darle de comer”. “El lo duerme y esas cosas que son un poco más agradables”.

