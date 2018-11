26 nov 2018

Tiene tanta personalidad, que hasta parece un diseño demasido arriesgado para Zara, una firma que prefiere no pasarse con el diseño para no asustar a una clientela más sensata y tranquila que experimental. Probablemente la han pensado para acompañar cualquier "look" de fiesta, de ahí que apuesten aquí por el exceso de unas mangas abullonadas XXL que nos han robado el corazón. Son espectaculares.

Chaqueta corta con manga farol de Zara. pinit

Es cierto: como tiene un discretísimo brillo, es perfecta para la noche. Sin embargo, no hay que dejarse amilanar por esas mangas farol protagonistas. Esta chaqueta es perfectamente versátil y podemos llevarla a la oficina o de tarde con vaqueros o cualquier falda lápiz. No hay porqué relegarla a las ocasiones especiales, sino hacer especial cualquier ocasión en la que nos la pongamos.

Un "look" de fiesta de Zara con la espectacular chaqueta. pinit

El "look" de fiesta que Zara propone con la chaqueta es de diez: mezcla la chaqueta (29,95 euros) con una falda de lentejuelas animal print y finísimas sandalias. La mezcla del punto con las lentejuelas es una de las favoritas de la tendencia de fiesta invernal desde hace varias temporadas, pero esta chaqueta añade un aire ochentero que no tienen los cárdigans rústicos a los que solemos recurrir. Nos encanta.