28 nov 2018

Compartir en google plus

Las botas de montaña, o por lo menos su versión más "fashion", son tendencia este invierno. No hay más que ver cómo las firmas "low cost" las incluyen en sus nuevas colecciones de calzado. Y cómo las "influencers"ya las lucen sin complejos. Reconocemos que cuesta hacerse a este modelo, pero una vez que las pruebas, no podrás vivir sin ellas. No solo porque sean el último hit, también porque son sinónimo de comodidad extrema. Y nuestro último descubrimiento, además, te asegura que además de cómoda también llevarás el pie calentito todo el día.

Look de Stradivarius en total camel. pinit

Después de mucho buscar, hemos encontrado este modelo de Stradivarius que nos va a salvar el invierno. Vale que solo las podemos llevar de día, pero que van a ser nuestras favoritas, eso seguro. Gracias a su forro de peluche, que también sirve de adorno en lengueta y caña, no vamos a necesitar ni calcetines para calentarnos el pie.

Botas de montaña de Stradivarius. pinit

Además, su precio es "low cost", cuestan 45,99 euros y están disponibles en todas las tallas. Aunque si tienes un pie grande, empiezan a quedar pocas unidades y así te lo avisan en la web de la firma de Inditex.

¿Te atreves conn las botas de monataña? ¿O prefieres apostar por las clásicas botas de piel? Tú eliges, pero no te tienes que conformar solo con una opción.