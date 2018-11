28 nov 2018

Ayer Woman's Secret celebró su 25 cumpleaños por todo lo alto y escogió a una madrina de excepción: Ana Guerra que sorprendía con nuevo pelo y con uno de sus looks más sexys hasta el momento.

La cantante y exconcursante de OT escogió un una bata de lo más sensual. Un look compuesto por un kimono satinado en color verde, mangas XXL y con un estampado de flores del mismo color atado a la cintura con un cinturón de piel negro y hebilla en dorado.

La cantante completó su look con un sexy bralette de encaje negro y como complementos una cadena dorada con una gran A y sandalias minimal de gliter también en dorado de Úrsula Mascaró. Una combinación perfecta que puedes añadir en tu listado de looks navideños para los días más especiales o por qué no, para una noche de fiesta que tengas ganas de lucir cuerpazo.

