15 nov 2018

Ya te hemos hablado del traje de chaqueta en numerosas ocasiones. Un dos piezas que no solo sirve para ir a la oficinao a una reunión importante, también para un look de invitada de boda (acuérdate de Cara Delevingne en la boda de Eugenia de York) o para una fiesta. Por eso, hemos decidido que para esta Nochevieja, si quieres triunfar de verdad necesitas uno. Y no uno cualquiera, tiene que ser de terciopelo. La "influencer" Rocío Osorno ya lo lleva y es la que nos ha dado la idea para copiarle el look en "low cost" para esta Nochevieja. Haznos caso, ni la Pedroche irá tan original como tú.

Nuestras opciones son estas y las hemos encontrado todas en Zara. No hay que invertir mucho dinero y podrás aprovechar cada una de las piezas por separado. Nos encanta la idea de la blazer de terciopelo con un pantalón negro de esmoquin para cualquier evento navideño. O con unos vaqueros para ir a la oficina. Este en color púrpura es digno hasta de la mismísima Victoria Beckhamy con el top de lazos se convierte en un tres piezas espectacular. Pero aún tendremos que esperar porque ni la chaqueta ni el pantalón están aún disponibles todavía. El top cuesta 39,95 euros.

Traje de terciopelo en color púrpura, de Zara. pinit

Otra de nuestras apuestas ganadoras es este traje estampado, de la colección más especial de Zara. Es el más original pero también el que más se sube de precio. La chaqueta son 99,95 euros y el pantalón, 59,95.

Traje de terciopelo con estampado de flores, de Zara. pinit

Si teha gustado la idea de que sea estampado, prueba con esta versión de cuadros que ha arrasado este otoño.

Blazer 79,95 euros y pantalón 49,95. pinit

Pero que no cunda el pánico entre las más clásicas, hay dos opciones perfectas para ellas. Una en gris oscuro (este tono nos parece la bomba) y otra en negro, para las que no quieren arriesgar ni lo más minimo. Además, este último es el más asequible de todos.

Traje de Zara gris oscuro (blazer 79,95 euros; pantalón, 49,95 euros). pinit

En este caso, el pantalón es más suelto y con goma en la cintura (39,95 euros el pantalón y 59,95 euros la blazer). pinit

En definita, el traje de terciopelo es nuestra gran apuesta para un look de Nochevieja. ¿Te animarías?