1 dic 2018

No solo lo decimos nosotras, es que realmente lo hace. Esta falda de lentejuelas de Bershka es ideal para lucir piernas y alargar un poco nuestra silueta, que al final es algo con lo que casi todas soñamos. Al ser de talle alto y con un corte asimétrico, nos hace ganar un par de centímetros. Pero lo más sorprendente de la pieza no es solo esto, también que está llena de lentejuelas plateadas y que tiene una raja de infarto. ¿Algo más para que la incluyamos en nuestros looks de Navidad?

Gracias a Instagram nos hemos fijado en ella, y más concretamente a la ‘influencer’ Lucía Barcena, una de nuestras favoritas. Estilo no le falta, y su manera de combinar nos inspira mucho. En esta ocasión ha escogido un body semi transparente de Woman Secret que ya hemos fichado.

Lucía Barcena con falda de Bershka. pinit

Su look se convierte así en una apuesta segura para estas fechas y, además, consigue colarse en nuestros favoritos para seguir luciendo pasadas las navidades. Al final también se trata de adquirir prendas que podamos ponernos más de una vez sin que nos resulte pesado… ¡Le ponemos un 10 a este modelito!

