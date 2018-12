1 dic 2018

¿Cuántos años han pasado desde que se fabricaron las primeras Converse? ¿110 años? Pero sin embargo aunque haya pasando tanto tiempo, no tenemos la sensación de que sean unas zapatillas que no están de moda, ¿verdad? Al contrario, Converse es todo un ejemplo de originalidad y reinvención. No pasa una temporada sin que hayamos sido sorprendidos por nuevos modelos, nuevos estampados, materiales, plataformas XL…

Y dejando atrás la originalidad de las nuevas sneakers creadas por Miley Cyrus, nuevos productos pensados para atrevidas y con las que no pasarás desapercibida, Converse ha creado dos nuevos modelos que son vintage. Sí, en color gris y negro desgastados que nos han enamorado. Pero eso no es lo único que nos ha llamado la atención, quizá lo mejor sea que los modelos tienen doble suela y gracias a eso ganaremos unos centímetros de altura. ¡Bien!

Gracias a que algunas ‘influencers’ ya las han lucido, hemos comprobado que existe un truco para parecer más alta… ¡Los jeans deben ser cortos! No cortos cortos, sino más altos que el corte de las Converse, de forma que al enseñar un poco de pierna. creamos el efecto de alargamiento. Prueba con unos vaqueros pitillos y surtirá el mismo efecto que en ellas.

Se encuentran disponibles en la web oficial de Converse y actualmente ascienden a 130 euros. Pero si son la adquisición de tu vida y también crees que no te las vas a quitar en todo el año, añádelas ala lista de Papa Noel y los Reyes Magos y espera a encontrarlas en el árbol de Navidad… ¡Son tan preciosas que no sabemos si podremos esperar!

