5 dic 2018

Nos encantan las zapatillas con plataforma por muchas razones. Con ellas ganarás centímetros y alargarás tus piernas con este truco para parecer más alta que nos han enseñado las influencers en Instagram. Además, son tendencia y puedes encontrarlas en la colección de Zara muy baratas.

Laura Escanes ha sido la última culpable en que hayamos tenido otro flechazo y es que, con la Navidad a la vuelta de la esquina, solo podemos pensar qué pedir a los Reyes Magos. La influencer ha publicado una fotografía con un total look negro y unas zapatilllas color camel que se llevan todo el protagonismo. Pero no es la única, estas sneakers también están arrasando entre otras instagramers como Dulceida, que prefiere combinarlas con un total look denim. ¡Nos encanta!

Estas zapatillas con doble suela (de unos cuatro centímetros) son el clon de las deportivas más famosas de los años 90, las preferidas de las Spice Girls. Hablamos nada más y nada menos que de las míticas Buffalo, las mismas zapatillas que Gigi Hadid recuperó hace unos meses.

La buena noticia es que estas son low cost y puedes conseguirlas por 49,95 euros en la firma de zapatos Coolway. Son el modelo Shila y, aunque ahora estén disponibles en todas las tallas, fueron las más vendidas hace unos meses. ¡No te despistes!

