No hay límite cuando se trata de espíritu navideño. Igual que decoramos nuestros hogares, por dentro y por fuera, ponernos adornos en el árbol de Navidad, las calles se llenan de luces y nuestros looks también adquieren un toque más de vida, los complementos son también víctimas de estas fechas y podemos demostrarlo…

Zara ha sacado a la venta unas medias de rejilla que brillan. Pude parecer algo normal si no fuera porque tienen strass incorporados por toda la pieza, y aunque alegran la vista y son de lo más original, algunas pensamos que esas piedrecitas no deben ser nada cómodas… ¡Se tienen que clavar en todas partes! Así que nos debatimos entre probarlas o no, porque lo cierto es que quedan preciosas…

Cuestan 12,95 euros y aún están disponibles online para todas aquellas que busquen un toque diferente en sus looks en estas últimas fiestas del año. ¿Te las pondrías? ¿O prefieres pasar desapercibida con unas normales?

