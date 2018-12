10 dic 2018

Lovely Pepa ha vuelto a desvelarnos a través de su Instagram otro de sus 'looks' básicos que no pueden faltar en su armario,i tampoco en sus 'looks' de domingo más otoñales. Por eso y porque cada prenda que elige nos encanta, hemos decidido tomar nota de su nueva propuesta en la que seguro que también podrás inspirarte con tus básicos de armario esta temporada.

Y es que para copiar a la 'influencer' sólo necesitarás unos pantalones rectos con pinzas en color negro, un jersey del mismo color y un abrigo de corte masculino (una de las tendencias obligadas del otoño). Ella se ha decantado por un abrigo de Zara en un tono gris claro, pero lo cierto es que para copiarlo puedes decantarte por el color que más te guste.

Lovely Pepa compartió este 'look' en uno de sus 'stories' recientes de Instagram. pinit

Ella ha completado este 'look' con unos mocasines de Gucci y con un bolso de Chanel.

Todo un 'lookazo' que nos parece súper sencillo de copiar y que podrás modificar según tu gusto personal con prendas de diferentes tonalidades o diseños. La propuesta de Lovely Pepa es que podamos dar mucha más personalidad con nuestro 'look', a nuestras prendas más básicas de armario.

Nosotras hemos querido recrearlo con estas tres prendas similares a las elegidas por Alexandra Pereira y que podrás encontrar en Zara y en la web de la firma Only.

1. Abrigo cruzado con botones de Zara ( 49,95 euros) / 2. Jersey de punto n color negro de Only (21,99 euros) / 3. Pantalones rectos con pinzas de Zara (19,95 euros). pinit

¿Ya tienes claro cuáles serán tus prendas básicas más ideales para copiar su 'outfit'?

