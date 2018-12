12 dic 2018

En ocasiones somos muy escépticas con el color rojo, sobre todo si lo que queremos es un look de fiesta perfecto para Navidad. Al final siempre optamos por prendas con colores más serios y tradicionales como el negro o el plata.

Por eso queremos enseñarte estos tres looks para Navidad con el rojo como protagonista que ya ha lucido la influencer Paula Ordovás (My Peep Toes) en su cuenta de Instagram. Con ellos ha demostrado que con este color se puede derrochar estilo y ser la más elegante.

Para tus comidas navideñas...

No te compliques. Un look puede ser espectacular y a la vez, muy sencillo de encontrar. Este es el mejor ejemplo. Paula Ordovás combina la famosa falda de lentejuelas favorita de las influencers (de Zara) con un jersey de punto básico que seguro tienes en el armario. Las sandalias de tacón y los pendientes joya le darán el toque final para brillar de día.

Para la cena de Nochebuena

En una de las noches más especiales del año hay que estar a la altura y el traje de pantalón y chaqueta de Paula Ordovás es una apuesta ganadora. Un total look rojo al que no nos podríamos resistir. Su truco de estilismo para potenciar (aún más) este look es cerrar la blazer y lucir el escotazo que deja. Puedes encontrar las dos piezas en Massimo Dutti.

Para brindar en fin de año

Y para entrar en el Año Nuevo con fuerza, ficha este vestido mini rojo de invitada del diseñador Roberto Diz que juega con el volumen de las mangas abullonadas y el cuerpo del vestido. ¿Estás preparada para brillar en Nochevieja?

