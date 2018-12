13 dic 2018

Los motivos pueden ser varios: que no tengas ganas de decidirte entre la multitud de opciones que este año nos proponen las tiendas del "low cost", que no te guste nada, que no tengas presupuesto o que tengas el armario a rebosar de prendas que casi no te has puesto. Sea como fuere, si has decidido no comprarte ningún estilismo especial para Nochevieja y demás fiestas de diciembre, estamos contigo. Pero te proponemos tres piezas clave a la hora de transfomar cualquier "look" de tu fondo de armario en uno actualizado y sofisticado. Empezamos.

Una chaqueta de lentejuelas todoterreno. pinit

Los accesorios suelen ser clave a la hora de identificar un "look" como sofisticado, diurno o profesional. Por eso, una manera inmediata de darle un toque nocturno y festivo a tu "outfit" es recurrir a un bolso definitivamente de fiesta. Hemos elegido este de Sfera porque no exige un gran desembolso (16,99 euros) y porque nos parece fantástico el bordado de lentejuelas y abalorios de colores sobre el terciopelo. Es precioso. Nuestra segunda prenda "transformer" es esta chaqueta de Zara, inevitablemente cuajada de lentejuelas.

Unas medias con "strass" que son inequívocamente de fiesta. pinit

Con un diseño entre "bomber" y cazadora "oversize" y un espíritu deportivo, esta chaqueta hace que tu "look" mute totalmente gracias a su enorme efecto brillo. El precio no está nada mal: 39,95 euros. Y si estás pensando en reutilizar un "little black dress" de tu fondo de armario, puedes lanzarte a por cualquier "panty" la colección Party de Calzedonia, con tres diseños en distintos grosores adornados con "strass" (14,95 euros), solo por delante para que no te hagas daño al sentarte. Con este toque final nadie podrá decir que no vas vestida de fiesta.