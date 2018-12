18 dic 2018

Lovely Pepa se ha atrevido con uno de sus 'looks' más sexys, y no, esta vez no se trata de uno de sus 'looks' de invitada, ni de ninguna de sus prendas de 'Lovely Pepa Collection' que tanto nos encantan, sino de uno de posados más atrevidos y en el que nos hemos enamorado de su conjunto lencero.

Un conjunto lencero que no hemos podido resistirnos a buscar en su perfil de '21 Buttons', donde hemos averiguado que pertenece a la firma lencera de Gisela.

Y tenemos que reconocer que lo que más nos ha encantado de su conjunto, han sido sus detalles de encaje y también el detalle de que el sujetador de este conjunto cuenta efecto 'push up', como hemos averiguado en la web de la firma.

Otro detalle, es que si no te convence demasiado la braguita alta y de estilo retro por la que se ha decantado la 'influencer' también tienes disponible en la web la opción de unirlo con una braguita clásica. Un conjunto súper ideal que te saldrá por unos 33,90 euros.

Lo que más nos ha sorprendido de esta publicación de Alexandra Pereira es que, a pesar de han sido muchas usuarias las que han manifestado que les encanta su conjunto, también hemos podido leer algún que otro comentario en el que han criticado este posado de la 'influencer'. Algo de lo que Lovely Pepa se ha defendido con todo un mensaje repleto de 'girl power': "Lo que tiene que ver evolucionar con ver a mujeres semidesnudas es que podamos elegir publicar una foto así sin tener que ser juzgadas por ello, ya sea con comentarios machistas que algunas veces vienen de mujeres o con comentarios sexuales. De eso va la evolución, de elegir libremente sin ser juzgados, pero nos queda mucho para ello". ¡Bravo!

