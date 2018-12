20 dic 2018

No lo podemos negar: conforme se van acercarnos las fechas clave, aumenta la tensión para las que aún no nos hemos decidido por ningún vestido de fiesta. ¿Llevaremos lentejuelas, terciopelo o flecos? A estas alturas, con tantos "looks" en las perchas del "low cost", es cada vez más difícil decidirse. Por eso nos encanta el movimiento estratégico que han hecho dos de nuestras "influencers" de cabecera, Mery Turiel y Teresa Bass. Han coincidido en ir a buscar su "lookazo" a una de las tiendas que menos hincapié ha hecho en su colección de invierno los estilismos de fiesta: H&M.

Mery Turiel con el vestido de fiesta de H&M.

El desvío ha merecido la pena: ambas han elegido un vestido negro precioso y súper original (79,99 euros), que no tiene nada que ver con los que solemos ver en el resto del "low cost". Se trata de un diseño corto, con un escote en pico vertiginoso y adornos en "strass" plateado y unas mangas amplias que le dan el toque justo de sofisticación. Y aunque tiene presencia por sí mismo, además es súper versátil, La prueba e sla manera tan distinta en la que lo llevan Mery Turiel y Teresa Bass.

El diseño de H&M, bordado completamente con "strass" plateado".

Mery ha sido la que ha optado por un estilismo más convencional: un cinturón para marcar bien la cintura, zapatos de tacón de Tom Ford y una coleta alta súper sexy. Teresa ha querido experimentar un poco más, ya que el vestido lo permite, y se ha atrevido con unas botas altísimas con un tacón casi imposible y la melena suelta. Nos encanta la verdad la opcion de Teresa: le aporta una intensidad al vestido que le viene muy bien. ¿Tú con cuál te quedas?