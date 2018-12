27 dic 2018

Seguro que no erramos mucho si afirmamos que las botas altas, mejor cuanto más setenteras, son el calzado fetiche de Victoria Beckham. Desde hace varias temporadas, la diseñadora británica las incluye en sus colecciones de otoño-invierno y no deja de ponérselas cada vez que tiene ocasión. Esta temporada la hemos visto varias veces con unas preciosas botas color granate y también con el mismo modelo de gran tacón en color rojo. Las combina con pantalones, vestidos y faldas midi buscando el contraste de color y el efecto es fantástico. Zara ha tomado buena nota y, convencida de su estilazo, las ha replicado.

Las botas de Victoria no gustan solo a su autora, sino también a su exclusiva clientela: apenas quedan ya tallas de este modelo en piel, con puntera redonda y tacón cuadrado de 11 centímetros (altísimas). Hechas a mano en Italia, la verdad es que la exquisitez de materiales y confección la convierte en un artículo de lujo para la gran mayoría de nosotras: cuestan 1.480 euros. Son francamente inalcanzables.

La versión de Zara, sin embargo, está al alcance de muchas más bolsillos. Con una altura del tacón un poco más discreta, le puntera no tan redondeada y la caña menos rígida, nuestra tienda de cabecera en el "low cost" la despacha por 99,95 euros. Así, no tenemos porqué descartar a la reina de los complementos setenteros a la hora de añadir matices de tendencia a nuestros "looks". Una vez más, esta "conexión" entre Zara y Victoria Beckham nos encanta.