28 dic 2018

Si has decidido darlo todo en Nochevieja, no te pueden fallar los complementos, sobre todo bisutería o joyas. Nuestras "influencers favoritas" ha hecho su investigación de moda también en este campo y de entre todas las opciones nos han convencido, sobre todo, tres. Marta Lozano nos ha descubierto las fantásticas colecciones de joyas de Lladró, una mezcla de oro con porcelana que nos tiene "living". Ella ha elegido un torque (collar rígido, redondo y abierto) de la colección "Magic Forest", con un pájaro (275 euros). Es una maravilla.

Teresa Andrés Gonzalvo con una espectacular gargantilla de Unode50. pinit

La elección de Teresa Andrés Gonzalvo no juega a la delicadeza, sino a la espectacularidad. Se trata de una enorme pieza de la colección "Back from the Stars" de la firma Unode50, bautizada "Constelación" (689 euros). La imponente gargantilla va bañada en plata y se adorna con una hilera de cristales Swarovski de color azul montana e "indian safire" que evocan el reflejo de la noche y sus luces en el mar.

Paula Ordovás con unos pendientes con forma de corazón. pinit

Paula Ordovás también se decanta, como Marta Lozano, por una opción romántica: unos maravilloso aretes grandes con forma de corazón, adornados con piezas. La "influencer" asegura en su perfil de Instagram que es de Lefties, pero no encontramos en la tienda española estos fantásticos pendientes. Sí los tiene, prácticamente clónicos, Juan Vidal. Lo mejor es el precio: 49 euros. ¡Los pedimos ya!