28 dic 2018

Aunque los vestidos en todas sus versiones son los reyes de la Nochevieja, no todas estamos por la labor de pasarnos la noche cuidando no engancharnos la falda en cualquier sitio (si es largo) o agarrándonosla para que no se la lleve el viento o suba hasta lugares inconvenientes. Sí, son la opción más sexy y espectacular, pero si tienes un plan súper tranquilo y controlado. Si has previsto moverte mucho y bailar más, monos , pantalones y shorts son la mejor opción. Y si eliges un traje, tu poder sobre la noche será máximo.

Mery Turiel con un traje negro y top de Mango. pinit

El ejemplo de Mery Turiel nos viene perfecto. La "influencer" lleva varias semanas proponiéndonos todo tipo de vestidos para la Nochevieja, a cual más sexy. Sin embargo, con esta opción más bien discreta de Mango tiene un punto poderoso y un aire de "superwoman" que nos encanta. El mix de un traje tan sobrio con un maquillaje muy femenino y esos pendientes largos con forma de flor es espectacular. Con esta jugada del traje sales de la competitiva liga de lo sexy y pasas a jugar en otro terreno, menos predecible.

Detalle del top brillante de Mango que lleva Mery Turiel. pinit

Gracias a su perfil en 21 Buttons sabemos que este "look" de jefa total de la noche que nos propone Mery Turiel es enteramente de Mango. Lleva un pantalón de pinzas amplio (39,99 euros), una americana a juego (69,99 euros) y un top brillante de tirantes y pronunciado escote con forma de uve (19,99 euros). Con un estilismo tan discreto, la clave se juega en los complementos: unos pendientes híper femeninos y XXL y, en la versión ideal, unas sandalias lo más sexy posible. Y a triunfar.