Las buenas combinaciones siempre triunfan, por eso es importante que a la hora de elegir un 'outfit' de dos piezas tengamos muy en cuenta las nuevas tendencias y los mejores diseños que se adapten mejor a nuestra figura. Y tenemos que decirte que esta vez estás de suerte, porque algunas de nuestras firmas de ropa favoritas ya se han puesto al tanto con las últimas tendencias para este 2019 y ya hemos seleccionado algunas de las opciones más ideales.

Una selección de los 5 'looks' perfectos con los que si o sí conseguirás marcar 'estilazo' y 'tipazo' este 2019 y en las que no faltan los estampados animal print, retro, ni tampoco los tejidos metálicos que no hemos dejado de ver presentes en las versiones más fiesteras que nos han propuesto las firmas para esta Nochevieja.

Opción 1: De Zara

Conjunto de minifalda y blazer corta cruzada de cuello solapa y manga larga mini de terciopelo,con estampado 'animal print' de leopardo (blazer: 49,95 euros / minifalda: 22,95 euros).

Opción 2: De Mango

Conjunto de falda larga de abertura delantera y botones, con camisa de cuello clásico y todo con un estampado de tigre ideal (falda: 39,99 euros / camisa: 39,99 euros).

Opción 3: De Zara

Conjunto de jersey de punto con cuello subido y pantalones de cintura elástica con detalle de botones laterales (jersey: 19,95 euros, pantalones: 22,95 euros).

Opción 4: De Zara

Traje con blazer tipo smoking y pantalón con estampado de flores y acabado metalizado (blazer: 49,95 euros, 29,95 euros).

Opción 5: De Mango

Conjunto de falda larga y top halter de con tejido de hilo metalizado y detalle de cinturón, todo en color teja (top: 25,99 euros / falda: 39,99 euros).

