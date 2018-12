31 dic 2018

No es raro que las estrellas de la televisión saquen marcas de ropa que, sin embargo, no tienen demasiado que ver con su propia esencia. Es el caso de las colecciones que han firmado Kendall y Kylie Jenner: ninguna de las dos se pone realmente la ropa que proponen para sus fans. Con Blue Palm, la firma de Lara Álvarez, no tenemos ese problema: todas sus prendas respiran el mismo optimismo y aire deportivo que Lara exhibe en los "selfies" que pertenecen a su vida privada. La conexión entre el estilo natural, cómodo y sencillo de Lara y su propuesta de moda es total. Y esa honestidad se agradece.

El "look" perfecto de Lara Álvarez para iniciar 2019.

En uno de sus recientes posts de Instagram, aún ajenos al esmoquin que la vestirá para presentar las campanadas de 2019 en las cadenas de Mediaset, Lara avanza un "look" perfecto para iniciar el año con alegría y optimismo. Se trata de uno de esos diseños típicos de Blue Palm: un patrón clásico, sencillo, sin pretensiones y que favorece a prácticamente todas las siluetas. En un principio puede parecer un vestido que combina dos colores, pero no: es un pichi.

Detalle del pichi de Lara Álvarez para su firma Blue Palm.

Se trata del "pichi Samantha" que se vende en la tienda online de Blue Palm por 59 euros. Está confeccionado en micropana de color azul, entalla perfectamente la cintura y lleva dos bolsillos. Además, cierra con una cremallera invisible en la espalda. Lara Álvarez acierta de pleno al combinarlo con una sudadera fina de color blanco (también puede ser una camiseta de manga larga, aunque abriga un poco menos), porque el contraste de color hace que la efectividad del pichi suba muchos enteros. En su versión, recuerda un poco a los contrastes de color típicos de las camisetas deportivas, pero tampoco iría nada mal sobre una camisa de flores en una gama de azul. Perfecta para empezar 2019 con energía y positividad.