2 ene 2019

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en el perfecto icono de estilo para las mujeres a partir de los 40. Y no solo por sus impecables looks, también porque sabe cómo vestirse para un cuerpo con curvas y porque lleva marcas de ropa que están al alcence de todos los bolsillos. Además de la suya propia, que utiliza más para eventos y bodas al ser vestidos de fiesta, la sevillana apuesta en mucha ocasiones por prendas "low cost" de Zara o Mango. Como este look minimalista, el primero que se ha puesto para recibir el año, un traje de chaqueta oscuro con camiseta blanca y zapatillas. Porque menos es más, este ya se ha convertido en nuestro primer estilismo favorito del año.

Se trata de un traje de Mango que, además, está rebajado. Los descuentos en la firma empezaron el día 1 de enero y son bastante golosos. De hecho, el traje que lleva Vicky está rebajado y ya se puede comprar la chaqueta por 29,99 (antes costaba 49,99) y el pantalón por solo 19,99 euros (antes 29,99). La mala noticia es que la blazer solo está disponible en tallas pequeñas así que si tienes la suerte de vestir una 34 o una 36 puede ser tuya todavía. El pantalón sí que tiene disponibilidad en todas las tallas.

Traje de chaqueta negro, de Mango. pinit

Debajo del traje, una sencilla camiseta blanca minimalista y como calzado, unas zapatillas blancas de la firma con la que colabora Vicky con una colección: Oxigeno. Junto a la foto, Vicky escribía este texto optimista para empezar el año en Marbella. "Como en casa! A la orilla del mar... Con esta luz y este color terminé y empecé el año!! Algo bueno va a ocurrir... o quizás ya ocurrió".

¿Querrá decir eso que la sevillana tiene buenas noticias que darnos en este año que acabamos de estrenar? ¿Habrá empezado el 2019 con un nuevo amor? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto nos quedamos con este look de traje de la sevillana que nos parece perfectamente "copiable" para llevar durante todo el año.