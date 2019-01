4 ene 2019

Alba Díaz Martín se está convirtiendo en toda una "influencer". La hija de Vicky Martín Berrocal sigue los pasos de su madre en cuanto a estilo. Ya la hemos visto con looks "animal print", lenceros, con abrigo de peluche... no se le escapa una tendencia. Ni una prenda de moda, como el jersey de Zara que arrasa entre las "influencers" y con el que ella ya se ha fotografiado.

Ha sido una de las prendas más famosas del 2018. Tanto, que está agotado en la web de Zara (costaba 39,95 euros) y le han salido copias incluso en Mulaya por mucho menos precio, 19,95 euros.

Jersey de Mulaya (19,95 euros).

Y decimos que es uno de los jerseys de la temporada porque Alba no es a la primera que se lo vemos puesto. Lo llevó con acierto My peep toes (Paula Ordovás), con un pantalón blanco y botines del mismo tono. Un look que ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos de este invierno.

Paula Ordovás con jersey de Zara.

Blanca Suárez tampoco se pudo resistir a los encantos de este jersey gris con cadenitas de strass y también se lo puso y lo subió a Instgaram. Ella con pantalón negro y una camiseta, también negra, debajo. A la actriz le gusta ir bien abrigadita.

Blanca Suárez con el jersey de Zara más famoso de Instagram.

Pero cuando hay tanta celebrity con la misma prenda ya sabemos lo que pasa: se agota. Y eso es lo que ha pasado con el jersey. Claro que, si quieres, siempre te quedará la versión Mulaya.