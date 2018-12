17 dic 2018

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, Alba Díaz, está imparable. Empezó a despuntar hace algunos meses y ahora es toda una "influencer". Su perfil de Instagram está lleno de fotos fashion, con poses y prendas que no pasan desapercibidas, por lo menos para nosotras, que estamos deseando sumar favoritas a nuestra lista de "it girls" patrias. Su último look, además de hacerle tipazo, nos ha encantado. Sencillo pero eficaz, con una falda "animal print" que Alba lleva con una camiseta negra de manga corta. Así nos desea ella un feliz lunes.

La falda en concreto es un diseño de Sfera, de corte midi y (aunque no se aprecie en la foto de Alba porque está de espaldas) una gran abertura en la parte delantera. Una falda que nos suena mucho porque ya se la hemos visto a una de las grandes "influencers": Paula Ordovás de My peep toes.

Falda de Sfera (35,99 euros). pinit

Cuesta 35,99 euros pero la falda está completamente agotada y a no ser que la encuentres en una de las tiendas de la firma, en web es ya imposible.

Sea como sea, hay muchas opciones, también "low cost", para llevar un look con falda "animal print" como el de Alba Díaz. Ojo con esta chica, que nos va a dar mucho de qué hablar.