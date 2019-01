10 ene 2019

Estamos totalmente despistas, perdidas y desorientadas. No sabemos muy bien qué pensar de este look de Cristina Pedroche, un estilismo creado, como todos los días por el equipo de moda de "Zapeando", el programa de La Sexta que copresenta de lunes a viernes. Está claro que la pieza clave es ese body bicolor con una cremallera que se presta a todo tipo de escotes. Ella lo apuesta todo a este detalle y opta por un sujetador "push up" que le hace un pecho de anuncio de colonia muy muy masculina. Pero, así en conjunto, ¿es esto sexy?

Jessica Goicoechea, la creadora del body que ahora lleva Cristina Pedroche. pinit

En realidad, el body de marras es un diseño de Goi Clothing, la firma de la conocida influencer Jessica Goicoechea, famosísima por su estilo (este sí) decididamente sexy. La verdad es que la manera en que Jessica lo lució en su perfil de Instagram resulta bastante más seductora que la de Cristina: cargar de artificialidad el escote ha sido una mala idea. Además, el aspecto aniñado de Pedroche no parece muy convincente acompañando a un escote de "pin up" de los años 80. ¿Por qué ese peinado de adolescente japonesa?

La verdad es que los diseños de Jessica Goicoechea para Goi Clothing piden una mujer-mujer y no el aniñamiento simpático que es seña de identidad de la personalidad de Cristina Pedroche. Tampoco ayuda a este estilismo que quiere ser sexy los pantalones y zapatos, más bien tirando a señora, que acompañan al dichoso body. El contraste no es efectivo, no suma más que confusión. ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Os convence esta combinación?