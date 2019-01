4 ene 2019

Una cosa es aguantar las críticas de las redes sociales, que ella las asume antes incluso de ponerse delante de las cámaras, y otra ir a un programa de la cadena en la que has dado las Campanadas y soportar según qué preguntas. Eso es lo que le pasó ayer a Cristina Pedroche, que acabó estallando.

Sucedió en 'Espejo Público'. Tras someterse a varias preguntas con tintes machistas, la presentadora contestó con evidente -y normal- tono de enfado. Fue una pregunta de Antonio Naranjo sobre la vestimenta de las azafatas de Fórmula 1 lo que hizo que estallase. La gota que colmó el vaso de su paciencia. Y tiene bastante.

No vengo para que me lancéis más a los leones"

"¿Yo estoy aquí para promocionar mis Campanadas y para hablar de mí o para meterme en más polémicas? Yo vengo a 'Espejo público' porque es el programa de mi casa. Me ayudáis, me arropáis, y no vengo para que me lancéis más a los leones. Porque si no, yo me quedo en mi casa", respondía.

A pesar de que se veía que Pedroche ya tenía cara de pocos amigos, insistían y le sacaban el tema del plagio. Su respuesta no pudo ser más elegante: "En la moda está todo inventado y que esa noche esté todo el mundo hablando de YSL me parece un supertriunfo de Josie".

También hubo tiempo para cuestionar el mensaje feminista que lanzó antes de las 12 Campanadas. Y también supo salir airosa: "Creo que el mensaje que tiene que quedar es el que di. Da igual si lo digo así vestida o si lo digo ahora. Y no es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta. Yo soy feliz con mi cuerpo y con mi vida".

Puede que, como ya se ha enfrentado a estas situaciones con anterioridad, llevase los 'zascas' preparados, pero su acuación fue memorable.

