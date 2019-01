10 ene 2019

Nos encantan los estilismos súper trabajados, en los que se ve un intenso trabajo de mezcla de colores, texturas y estampados y que permiten un lucimiento total de nuestras influencers de cabecera. Sin embargo, lo realmente complicado es encontrar piezas bonitas, cómodas y versátiles que puedan levantar looks para todos los días y que empiezam, probablemente, por un simple pantalón vaquero. Ese reto, el de la mayoría, es el más difícil.

Otra posible combinación del jersey de & Other Stories que lleva María Fernández-Rubíes.

No todas las influencers nacionales optan por colgar frecuentemente looks protagonizados por vaqueros: la mayoría se decanta por estilismos mas complejos, con más capas y prendas que mostrar. Por eso nos encantan instagrammers como María Pombo o María Fernández-Rubíes, porque es fácil ver en sus perfiles estilismos que funcionan a parti de unos simples jeans. En este caso, Fernández-Rubíes nos propone una combinación de denim con un jersey sencillamente encantador, con un toque retro multiplicado por unas gafas de sol de espíritu "vintage" (de Mó) que nos convence totalmente.

El jersey de & Other Stories, en detalle.

Se trata de un diseño de la marca del semi low cost que más se luce en las prendas de punto: & Other Stories. Cada temporada, estamos deseando que llegue las rebajas para conseguir algunos de sus diseños a precios rebajados. Este que luce María Fernández-Rubíes tiene cierto espíritu sententero-olimpiadas de invierno: lleva el cuello subido y va adornado por seis franjas de colores. No es barato (59 euros), pero podemos empezar a pensar si nos merece más la pena comprarnos dos baratos con menos personalidad, o solo uno que nos rescate hasta el look más uniformado. ¿Qué pensáis?