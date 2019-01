10 ene 2019

No podemos estar más despistadas con este concepto de prenda que nos acaba de descubrir la influencer María Bernad. Es cierto: Bernad no es una influencer como las demás. Su perfil de Instagram imparte clases magistrales sobre cómo lograr estilismos con un espíritu totalmente vintage, sin perder de vista lo contemporáneo. Sus mezclas de diseños deudores de otras décadas con complementos y tendencias actuales la han convertido en todo un referente dentro de su estilo. Y, como todas las influencers, ha recibido una verdadera avalancha de regalos estas Navidades, entre ellas esta particular prenda, no sabemos si lencera.

La prenda de Love Stories que no logramos identificar ni como biquini ni como braga. pinit

Lo confesamos: puede que esta sea la prenda más loca que hemos visto a lo largo de todo este invierno. De hecho, no sabemos todavía cómo clasificarla: no logramos ponernos de acuerdo sobre si es un pijama de lana que ha sido reducido a su mínima expresión (un biquini); o si es un conjunto lencero confeccionado en lana (qué incomodidad); o si existe el concepto cubre-bragas en las tendencias de la nueva lencería y lo hemos pasado por alto. La verdad es que estas bragas de lana no hay por dónde cogerlas.

Se trata de un diseño de la firma especializada en lencería Love Stories, muy popular po haber colaborado con H&M en una de sus colecciones lencerás más celebradas hasta hoy: la que lanzó el pasado junio protagonizada por las flores, las estrellas o el "animal print". Caracterizada por sus diseños innovadores, no descartamos que hayan obsequiado a sus influencers estrellas con un diseño pensado para desconcertar. Aunque, quizá, lo están testando para ver si se vendería el próximo invierno. ¿Qué pensáis? ¿Os compraríais una prenda como esta para estar por casa?