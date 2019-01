13 ene 2019

Han tenido que llegar los Premios Forqué 2019, que nos han dejado grandes looks inspiracionales, para darnos cuenta de que el vestido de invitada perfecto sí existe y que ojalá y nos quede igual de bien que a Mery Turiel, la ‘influencer’ que lo ha lucido en este evento que se celebra cada año.

El vestido lo firma Yolancris y pertenece a la colección fiesta 2018-2019.

Diseño Zarapito de Yolancris. pinit

No es la primera vez que luce un diseño de esta firma española. Hace apenas unos días la veíamos posando por las calles de Madrid con un vestido totalmente diferente a este:corto, rojo y con un sinfín de adornos y plumas, algo muy característico de la marca.

La valenciana no pudo elegir mejor al llevar el cabello ‘wet look’ o pelo efecto mojado, dejando todo el protagonismo a su rostro maquillado con colores oscuros. Además, para no cargar el look con accesorios, no llevó pendientes y como anécdota, ella misma ha comentado en Instagram que todos sus piercings en las orejas (tiene cerca de 10) se los quitó para la gala. ¡Estaba guapísima!

Y para las que aún están dudosas de si el vestido sienta bien o es cómodo, ya se ha encargado ella de hacernos sus icónicos 'desfiles'. No cabe duda... ¡Es el vestido perfecto!

