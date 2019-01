14 ene 2019

Por fin les vemos fuera de la Academa de "Operación triunfo", dando sus primeros pasos como figuras públicas precisamente allí donde les vamos a escrutar más: en la alfombra roja. La última generación del famoso programa se enfrentó el pasado sábado a su debut en el gran show "fashionista", como invitados a la gala de entrega de los Premios Cinematográficos José María Forqué, donde además interpretaron su himno "Somos". Sus estilismos, en principio, los firma el mismo equipo de Televisión Española que se encargó de vestirles en las galas del programa. Problema: lo que funciona en cámara no tiene nada que ver con la espectacularidad de colores y texturas que requiere una "red carpet".

María Villar llevó un conjunto semitransparente rosa claro. pinit INSTAGRAM

Había mucha expectación por contemplar los looks de los ex concursantes, sobre todo los de ellas. Aunque ellos sorprendieron con trajes con detalles sofisticados (como Famous) o directamente abrumadores (costaba un poco entrar en el estampado de flores del traje de Asos de Dave), fueron las chicas las que tuvieron que soportar más presión añadida debido a su estilismo. Sobre todo porque hemos visto en "Operación triunfo" cómo se involucran activamente en las decisiones estilísticas, para que reflejen en lo posible su personalidad.

La gallega Sabela, con un vestido lencero sospechosamente holgado. pinit INSTAGRAM

Lo cierto es que la competición era dura: difícil suceder a Penélope Cruz vestida de Ralph & Russo, a Alexandra Jiménez y Belén Cuesta de Pedro del Hierro o a Macarena García y Aura Garrido de Dior. Sin embargo, esperábamos más precisión en nuestras "triunfitas": pocas lograron elegir estilismos que, además de encajar en sus respectivos estilos, lucieran en la alfombra roja y, sobre todo, en las fotos. El caso de Alba Reche es el más evidente: ese vestido de María Escoté no favorece nada de nada sus hechuras corporales. Una decepción en toda regla para la ex concursante con más fans de la pasada edición. Tampoco acertó de ninguna manera la gallega Sabela Ramil, a la que le echaron una década encima con un vestido lencero que le sobraba por todas partes. ¡Un horror!

La gaditana Julia Medina vistió de Zara. pinit INSTAGRAM

Otra cantante que se equivocó totalmente en la elección de vestido fue Julia Medina, poseedora de la melena más maravillosa que se ha visto en "Operación triunfo". No se aventuró tanto como Alba Reche y se quedó en un convencional minivestido de lentejuelas de Zara, pero ni el largo del diseño ni las sandalias de terciopelo con plataforma favorecían sus piernas, terriblemente achatadas por el conjunto. Justo en sus antípodas, María Villar, con una silueta a la que nada puede sentarle mal, eligió un conjunto rosa palo de camiseta y leggings pirata que no funcionó de ninguna manera. Le hacía arrugas, marcaba excesivamente la ropa interior y no quedaba nada bonito. El concepto era rompedor, sí, pero cero favorecedor.

Marta Sango lució un esmoquin de terciopelo. pinit INSTAGRAM

Sin llegar a los anteriores desastres estilísticos, Marta Sango tampoco acertó con este esmoquin de terciopelo. Efectivamente: la elección se alinea perfectamente por el gusto de la ex concursante por los estilos masculinos, pero su silueta se pierde totalmente bajo un diseño con demasiada tela, acaso diseñado para hombre. ¿Dónde está la cintura de Marta? Ha desaparecido por completo y es una de sus señas de identidad. Tampoco favorece nada el peinado, que añade más volumen al ya voluminoso conjunto. ¡Con lo estilosa que es Marta!

Natalia, Marilia y Noelia, aceptables pero previsibles. pinit INSTAGRAM

Natalia, Noelia y Marilia pasaron el corte, pero desde el aburrimiento. La única que dio un poco de juego fue África: estilazo con un vestido segunda piel que no podía ser más sexy. Menos mal.