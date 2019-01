15 ene 2019

Es verla y necesitar lo que lleva puesto como si nos fuera la vida en ello. Paula Echevarría tiene esa cualidad que pocas "influencers" tienen de hacer deseable todo lo que se pone. ¿Que lleva alguna prenda "animal print"? La queremos. ¿Que se apunta a los vestidos mini de flores? Buscamos uno igual o parecido.

Y no nos pasa solo con las prendas, los accesorios también nos vuelven locas y el último ha sido un verdadero flechazo. Son estas gafas de sol que la actriz ha subido a Instagram y que nos han enamorado nada más verlas. No hemos conseguido averiguar de qué marca son pero no hemos parado hasta que hemos encontrado unas casi iguales... ¡y rebajadas! ¿Dónde? En Zara, que como siempre, viene a nuestro rescate. Además, ni siquiera tenemos que desembolsar una gran cantidad de dinero porque no nos van a costar ni 10 euros.

Gafas de Zara, de forma "cat eye", rebajadas a 9,99 euros. pinit

La clave de este accesorio de Paula es que son unas gafas muy llamativas, de inspiración retro, que tanto se han llevado en el último año y que tenemos que reconocer que teníamos un poco olvidadas. Gracias a la actriz las hemos vuelto a sacar a la luz y este modelo de Zara, adornado con tachuelas mini, nos ha cautivado.

En el buque insignia de Inditex también hay otras opciones. Esta otra tiene una forma algo dferente pero está en la misma línea y es tanto o más original que la que lleva la actriz asturiana.

Gafas de Zara, 9,99 euros. pinit

Y si lo que quieres es algo en otro color, estas en tono "toffee" son ideales. Eso sí, ya van un paso más en la escala "fashion". El precio es el mismo en todas, 9,99 euros.

Gafas de sol, de Zara (9,99 euros). pinit

Parecernos, aunque sea en nuestra imaginación y tras unas gafas de sol, a Paula Echevarría no nos va a costar mucho. Y, además, nos protegeremos del sol de la forma más "trendy".