14 dic 2018

Es evidente. A Paula Echevarría le gusta el "animal print". No nos extraña nada porque la actriz siempre va a la última y no se salta ninguna de las tendencias de la temporada. ¿Su último flechazo con este estampado? Unos pantalones de Zara que no llegan ni a 25 euros. Y lo mejor de todo es que están disponibles en todas las tallas.

Paula subía esta foto a Instagram con pantalones de "animal print" en rojo de Zara que combina con jersey de Stradivarius y abrigo, ambos en negro. El bolso es de Pinko. Y lo primero quehemos hecho es entrar en la web de Zara para localizarlos y ha sido en ese momento cuando nos hemos llevado la sorpresa: los pantalones que lleva solo cuestan 22,95 euros. Y quedan todas las tallas.

Pantalones de Zara (22,95 euros). pinit

Son de corte recto, altos de cinturan, con bolsillos y se abrochan en un lateral, por lo que le sientan bien a todos los tipos de cuerpo. Su mejor combinación es con negro, como los lleva Paula y como nos proponen también en la web de Zara.

Los pantalones que lleva Paula son de Zara y están disponibles en todas las tallas. pinit

Si aún no tienes look para la cena de Navidad con tus amigas, te proponemos el look de la actriz para ir cómoda pero con la última tendencia.