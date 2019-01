17 ene 2019

Muchas mañanas, si nos levantamos con el piez izquierdo, ponernos nuestra camiseta o vestido favorito nos arregla el día. Y en Lefties han querido que cada día podamos salir con una sonrisa en la boca y se han inspirado en un personaje más que optimista para una de las prendas de su nueva colección: Mary Poppins.

Emiliy Blunt encarna a la nueva Mary Poppins.

La niñera más famosa del mundo se ha vuelto a poner de moda gracias a la secuela de la película, que se estrenaba el año pasado con Emily Blunt como protagonista. Y en Lefties han sabido captar su esencia en una camiseta que incluye solo una palabra. Una mágica, de las que te alegran el día y que, con solo pronunciarla, volveremos a creer en la magia. Lo has adiviando, es supercalifragilisticoespialidoso. Aunque realmente, como dicen en el film, no es más que la palabra que puedes usar cuando no sabes qué decir.

Camiseta de Lefties, 11,50 euros.

Lo que sí es verdad es que, por lo menos, te arranca una sonrisa. Y ya si llevas el look Mary Poppins completo, mucho mejor. Tranquila, no nos referimos a un sombrero y un paraguas con mango de cabeza de pájaro, es solo a una prenda más que completar el look, la sudadera de la película.

Sudadera de Lefties, 15 euros.

En este caso no lleva la palabra mágica para usar cuando no sabes qué decir, es simplemente el nombre de su protagonista. Pero como estamos seguros de que Mary Poppins está entre tus recuerdos de infancia más entrañables, te invitamos a pasarte por Lefties (o por su web) y hacerte con una de estas dos prendas tan Disney.