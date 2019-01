23 ene 2019

Compartir en google plus

Una más para nuestro armario. ¿Nos cansaremos alguna vez de las faldas "animal print"? La respuesta es no. Cuando parecía que ya no se podían tener más, llega Zara y saca este modelo en la nueva colección. Y la necesitamos urgentemente. Porque si no la compramos a tiempo, se agotará como la falda de lunares (también de Zara) que nos enamoró hace unos días.

Falda estampada de Zara (29,99 euros). pinit

Hablamos de este nuevo modelo de falda midi, en estampado de leopardo pero con un "twist" de color primaveral, con la mancha en negro y fondo verde militar. Tiene el largo perfecto para combinar con tacones (las sandalias nos parecen muy arriesgadas para este frío) o con botas de caña alta y tiene el vuelo justo a partir de la cadera, mientras queda más ajustada al cuerpo en la parte de la cintura. Al no tener cortes ni pliegues, le sienta bien a cualquier figura y, si aún no tienes suficientes argumentos, su precio es imbatible: 29,95 euros.

La falda tiene el vuelo justo para favorecer a todo tipo de figuras. pinit

La fiebre de las faldas "animal print" comenzó el pasado verano y parece que no será una moda pasajera. Si ha sido la prenda estrella del invierno (la ha llevado hasta la Reina Letizia, en su caso, de serpiente) seguro que también lo será de la primavera porque Zara no es la única que la incluye en su nueva colección.

Nosotras, por si acaso, ya hemos añadido una a nuestro carrito. Porque en breve veremos a muchas "influencers" con ella y ya sabemos lo que pasa, que se agota. De momento podemos asegurar que está disponible en todas las tallas, pero no sabemos hasta cuándo.