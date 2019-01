23 ene 2019

Lo sabemos... el invierno está más presente que nunca, pero nosotras no podemos resistirnos a pensar en que la primavera cada vez está más cerca y con ella también el inicio de la época de bodas. Así que no podemos evitar pensar en todas esas prendas de invitada que nos solucionarán cualquier 'lookazo' en las ocasiones más especiales la próxima temporada y no... esta vez no nos referimos a un vestido.

Sino que en esta ocasión se trata de uno de esos conjuntos de blazer y pantalón que te convertirán en la mejor vestida y además ¡es todo comodidad! Laura Matamoros ha sido la encargada de mostrarnos este 'LOOKAZO' con mayúsculas en el plató de 'GH Dúo'.

Así es, la colaboradora de 'GH Dúo' ha vuelto a convertirse una vez más en la mejor vestida del plató y sin duda nos ha vuelto a crear una nueva necesidad en nuestros armarios.

Y es que además de tratarse de un conjunto repleto de elegancia por su acabado satinado, también nos parece ideal para presumir de 'tipazo' sobre todo por la lazada de la blazer estratégicamente colocada justo debajo del pecho. Un punto clave que es ideal para estilizar más aún la figura. Esto unido al diseño del pantalón y combinado con unos zapatos o con unas sandalias de tacón te dará un 'look' de 10 como el de Laura Matamoros.

Blazer (159 euros) y pantalón satinado (119 euros) en color rojo. pinit Wolflamb.

¿Dónde puedes conseguirlo? Tanto la blazer como el pantalón pertenecen y continúan disponibles en todas las tallas (de la XS a la L) en la web de Wolflamb. Sin duda ya se han convertido en nuestro nuevo capricho (no 'low cost') ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte con este conjunto tan espectacular?

También te interesa...

- Tenemos la falda de Laura Matamoros en versión low cost y todas las tallas

- La prenda que une a Laura Matamoros y Paula Echevarría y que tú también vas a querer...

- Laura Matamoros entona el 'mea culpa' por su ruptura