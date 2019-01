24 ene 2019

Las camisetas con mensaje se han convertido en una de nuestras prendas favoritas y todo gracias a los mensajes claros y rotundos con los que son capaces de dar toda la personalidad posible a algunas de las prendas más básicas y sencillas. Esto es lo que ha pasado con una de las nuevas prendas que hemos visto anunciadas en Primark.

Una nueva necesidad que la firma 'low cost' nos ha generado en nuestros armarios y que lamentablemente no podremos comprar. Y no porque se haya agotado, sino porque Primark no la ha puesto a la venta en nuestro país, al menos por el momento. Así que hacemos un llamamiento para que traigan esta camiseta urgente a todos los Primark de España.

Sobre todo después de leer en ella uno de esos mensajes que todas hemos querido lanzar en más de una ocasión: 'Thank u, Next'.

Esta camiseta con mensaje de Primark se ha convertido en la nueva prenda viral de la firma. pinit Instagram.

Una frase que puede despedir uno de esos lunes tan odiados, nuestro peor día o incluso a nuestro ex. De hecho, creemos que es válida para todas las situaciones de la vida y para pasar página cada vez que te lo propongas. Un mensaje directo y claro que también ha gritado a los cuatro vientos la misma Ariana Grande. Y es que es uno de los títulos que la cantante ha puesto a uno de sus últimos éxitos.

Un tema en el que Ariana Grande da las gracias a cada uno de de sus ex por todo lo que ha aprendido con cada uno de ellos, tanto lo bueno como lo malo.

Así que ya lo sabes, si lo que necesitas es decir de una vez por todas 'Gracias, siguiente' esta es la camiseta que necesitas. Ahora solo nos queda cruzar los dedos para que decidan ponerla también a la venta en España... ¡Seamos positivas!

