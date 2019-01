23 ene 2019

El viaje de trabajo exprés de Sara Carbonero a París está dando mucho de sí en Instagram, y nos está dejando grandes looks para inspirarnos, ya sea con un vestido 'low cost' de la nueva temporada de Zara, o con estilismos que nos hacen soñar con el buen tiempo. Pero si hay una prenda que necesitamos por encima de todas las demás, esa es esta camiseta feminista:

Con el mensaje "Girls can do anything" (las chicas pueden hacer cualquier cosa) impreso en letras mayúsculas negras sobre fondo blanco, Sara Carbonero lanza un contundente alegato de feminismo y emponderamiento con esta camiseta firmada por Zadig&Voltaire.

Este diseño de Zadig&Voltaire (aún disponible en todas las tallas) cuesta 90 euros, y su réplica casi exacta (pero con los colores invertidos) de las rebajas de Zara no llega a los 6 euros. Eso sí, no tiene nada que ver con el precio de sus predecesoras en esto del activismo desde la pasarela: la famosa camiseta de "We should all be feminists" de la colección primavera-verano 2017 de Dior alcanzaba los 500 euros, y las camisetas de la línea feminista que lanzó Prabal Gurung el año pasado tenían un precio de 195 euros.

De izquierda a derecha, las camisetas de Zadig&Voltaire, la de Zara, la de Dior y la de Prabal Gurung. pinit DR

