Aunque la industria de la moda trabaja a marchas forzadas para satisfacer la demanda de las compradoras de las tallas extendidas, lo cierto es que las expectativas no se ven colmadas por la ropa que cuelga de las perchas, al menos en las tiendas del low cost. Para lucir un look profesional a la altura o que tenga cierto tono sofisticado, las mujeres curvys se ven obligadas a comprar en firmas que doblan o triplican el precio de la ropa en las megafranquicias, una injusticia que no tiene visos de solucionarse.

Por suerte, de vez en cuando sí llegan prendas al low cost que cumplen el mínimo requerimiento de calidad y estilo. En la sección curvy de H&M, los patrones excesivamente cuadrados, los tejidos con un tacto rígido y la ausencia de forro en las prendas no suelen favorecer a las siluetas curvilíneas. Sin embargo, ahora mismo tiene unos pantalones con cintura "paper bag", en color camel y en negro (24,99 euros), que pueden sacar de un apuro indumentario profesional. Probablemente se agotará hoy mismo, pero H&M suele reponer los diseños más exitosos.

Otra pieza espectacular es la falda midi de estampado de leopardo con la silueta que más favorece a las siluetas con curvas (24,99 euros). Es tan bonita, que hasta pasamos por alto que no tenga forro. Por último, acaba de llegar a tienda un vestido con el "print" de serpiente que, combinado con una americana negra, resulta perfecto para la oficina: lleva un cinturón con anillas de metal para marcar la cintura y la falda con un ligero vuelo es súper favorecedora (29,99 euros). Lo mejor: los tres diseños no pueden estar más en tendencia.