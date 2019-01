29 ene 2019

Compartir en google plus

La sucesión de imágenes no deja de de tener algo entre cómico y patético: tal es la loca acumulación de personajes diferentes que Céline Dion ha sido capaz de poner ante los focos de la Alta Costura de París. No recordamos un crescendo similar de shocks "fashionistas" de este calibre, espectáculo milimétricamente diseñado para llevarse los flashes profesionales y amateurs. El artífice de todo esto, el estilista Law Roach, puede estar satisfecho: a fuerza de insistir, ha logrado convertir a una mujer de 50 años en el icono irónico de una industria que venera la juventud. Esto es lo mejor del apabullante desfilar de looks de la diva. Lo peor: que la cantante haya tenido que transmutar en exigua percha y dejarse devorar completamente por unos "outfits" de locura.

Un look "oversize" de Maison Margiela. pinit INSTAGRAM

Vuelan sobre el esqueleto de Céline Dion las prendas de Maison Margiela diseñadas por John Galliano: una propuesta "oversize" compuesta de enorme vestido amarillo con capucha, una fantástica americana que se hibrida con una chaqueta de lana y las inevitables zapatillas "chunky". Fantástico del detalle de llevar un solo aro y aún más fantástico el "acting": esa apertura de piernas, un poco rapera.

Céline Dion lleva un mono de Alexandre Vauthier. pinit INSTAGRAM

En una de sus apariciones más comentadas, Céline Dion eligió un mono de Alexandre Vauthier con un pronunciadísimo escote en V y cierto aire de pierrot, que combinó con unos botines de Jimmy Choo, un casquete con pequeño velo de red, mínimas gafas de sol (una constante de la cantante tanto de noche como de día) y un apretado moño.

Céline Dion lleva un maravilloso abrigo de tul rojo de Oscar de la Renta. pinit INSTAGRAM

Una de las piezas más especiales y que perdieron algo de efectividad en el estilismo de Céline Dion fue este maravilloso abrigo de Oscar de la Renta. En el desfile de De la Renta, el abrigo cubría totalmente la figura de la modelo, sin necesidad de marcar dolorosamente el tul con ese lazo negro.

El look más ochentero de Céline Dion. pinit INSTAGRAM

Para una salida nocturna al Moline Rouge, Céline Dion decidió citar los años 80 con este minivestido de satén adornado con drapeados, un gran broche y hombreras de Dodo Bar Or. Por fin sin gafas de sol y con su icónica melena al viento. Seguramente este es uno de los pocos looks que ella misma elegiría.

Los looks de Valentino, Ronald Van Der Kemp y Alexandre Vauthier de Céline Dion. pinit INSTAGRAM

La verdad: imposible seguirle el ritmo a la cantante de "Titanic", capaz de transmutar en una mujer distinta para cada desfile al que asistió. Aquí la vemos con el look que le dedicó a Pierpaolo Piccioli en Valentino, una oda a la túnica en beis; el traje de hombreras dramáticas (cómo le gustan las hombreras dramáticas) que llevó al show de Ronald Van Der Kemp; y el destelleante vestido negro de Alexandre Vauthier, con doble escotazo, que llevó al desfile de este.

Un sobrio look de Armari Privé, excepción en el armario de Céline Dion. pinit INSTAGRAM

Para el desfile de Armani Privé, Céline Dion optó por añadir un enorme lazo negro a un "outfit" clásico de la firma: pantalón negro y camisa blanca. Cuentan las crónicas que la cantante lloró durante dos desfiles: este de Giorgio Armani y el de Valentino. Qué reina.