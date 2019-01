29 ene 2019

Los plumíferos se han convertido oficialmente en una de las prendas imprescindibles en los armarios de las 'influencers' este invierno. Laura Escanes eligió hace unas semanas su favorito y esta vez le ha tocado el turno a María Pombo.

La 'influencer' pasó el fin de semana en la nieve y no dudó en hacerse con el plumífero más calentito y estiloso del invierno para afrontar lo mejor posible la bajada de temperaturas.

Ella se decantó por un modelo metalizado de la firma Goldbergh, concretamente el modelo 'Nuvola'. Un plumífero metalizado súper acolchado, con cremallera y capucha que nos ha encantado, pero al buscarlo en la web para hacernos con él hemos comprobado que su precio de 600 euros está fuera de nuestro presupuesto...

Así que nos hemos puesto a buscar en el resto de webs y no hemos parado hasta encontrar un modelo similar con el que copiar el 'look' más invernal de la 'influencer' y ¡tenemos buenas noticias!

Hemos dado con uno muy similar en la web de Asos que pertenece a la firma Tommy Hilfiger. Además, aunque su precio de 146,99 euros no es del todo 'low cost', sí que es mucho más asequible para nuestros bolsillos.

Chaqueta acolchada con acabado metalizado Icon de Tommy Hilfiger, 146,99 euros. pinit Asos.

Pero te avisamos, muchas de las tallas ya están volando en la web así que te aconsejamos que te des prisa si no quieres quedarte sin él este invierno. No podrás decir que no te hemos avisado...

