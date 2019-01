29 ene 2019

Sí, reconocemos que ya queda poco que rascar en el apartado de rebajas de Zara. Sobre todo cuando en la nueva colección hay cosas más que interesantes. Pero no podemos evitar echar un vistazo de vez en cuando y comprobar si han rebajado aún más ese abrigo que tanto nos gusta o si han añadido alguna prenda o talla más a lo que ya teníamos visto. Y gracias a esos vistazos hemos retomado nuestro amor por este vestido que, aunque haya pasado desapercibido en temporada (había tantas cosas de leopardo que alguna se nos tenía que escapar), ahora centra todo nuestro interés. La liebre la levantaba la "influencer" Jessie Chanes con este post de Instagram.

Un maravilloso look con el vestido de Zara en cuestión, ajustado al cuerpo, con manga de farol, goma en la espalda como si fuera un nido de abeja y botonadura delantera que no le tiene nada que envidiar a alguno que hemos visto sobre la pasarela de algún desfile de Dolce &Gabbana. Jessie le ha dado un toque genial en este look cowboy, con pañuelo al cuello, sombrero y botas "western".

¿Te gusta tanto como a nosotras? Pues prepárate para la gran emoción cuando leas esto: el vestido solo cuesta 12,99 euros. No es que esté rebajado, está rebajadísimo.

Vestido de Zara, 12,99 euros.

Pensarás que con este precio, estará agotado en todas las tallas. Pues estás muy equivocada, porque en la web de Zara hay desde la XS hasta la XL. Tengas la talla que tengas, puedes hacerte con él. Y te aseguramos que no te arrepentirás.

Y aunque parece que marca mucho la silueta, sus costuras estratégicas harán que tus curvas se luzcan más que nunca. ¿Aún no lo has añadido al carrito?