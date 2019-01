31 ene 2019

Tinder ha cambiado por completo nuestra forma de ligar, y en Mujerhoy.com te hemos enseñado unas cuantas frases para dar largas a ese contacto con el que te da pereza tener una cita. Pero cuando quieres aumentar tu porcentaje de 'matches', ¿qué puedes hacer? Las fotos de tu perfil, además de una buena bio, pueden ayudarte, y con estas camisetas te prometemos muchos 'right swipe' de cara a San Valentín.

Con frases impresas como 'I'm your right swipe', 'Love me Tinder' o 'You look taller on Tinder', la popular red social de ligoteo y Stradivarius lanzan de cara a San Valentín una colección de tres camisetas muy divertidas y perfectas para que se te acumulen los 'match' de cara al 14 de febrero y que estarán a la venta a partir del día 4.

Además, Stradivarius y Tinder invitan a sus seguidores de todo el mundo a participar en su campaña #UnforgettableMatch a través de un concurso en Instagram desde el 1 al 10 de febrero en la que los usuarios tendrán que contar sus mejores historias de ligoteo. Después, tres afortunados ganadores serán seleccionados y trasladados a Londres para asistir a su exclusiva fiesta en honor a la nueva colección. Y quién sabe si allí encontrarán el amor...

