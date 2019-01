16 ene 2019

Sabemos que has empezado 2019 con el firme propósito de que, este año por fin, tu dieta se prolongue más allá de febrero. Pero hemos encontrado por el camino una 'tentación' inesperada para caer rendidas al 'fast food'. Eso sí, puedes estar tranquila porque McDonalds esta vez no es sinónimo de calorías, y 'pecarás' con sus deliciosas patatas... ¡en Zara!

No creas que el gigante de Inditex ha colocado un McAuto en la entrada de sus tiendas (¡ya nos gustaría!), sino que los diseñadores de Zara han recogido el testigo que dejó Jeremy Scott con su colección otoño 2014 para Moschino, y han creado una suculenta línea de camiseta y sudadera que hará las delicias de los amantes de McDonalds.

Uno de los looks de la colección fall 2014 de Jeremy Scott para McDonalds. pinit Getty

La camiseta (15.95 euros) tiene estampada en la parte delantera la la inconfundible caja roja de patatas con el logo en amarillo; mientras que en la parte posterior se lee: "la mejor patata es la que queda en el fondo de la bolsa". Sí, esa misma patata por la que eres capaz de batirte en duelo con quien sea si se le ocurre robártela...

La otra pieza de la línea McDonalds de Zara es una sudadera negra (22.95 euros) con el inconfundible logo de la cadena de 'fast food' y que, como la camiseta, también es unisex.

Tanto la sudadera como la camiseta están todavía en 'coming soon', pero no hemos podido evitar apuntarnos ya a la lista de espera, porque estamos seguras de que será un auténtico fenómeno viral entre las 'influencers' y se agotará tan rápido como te comes un 'Sundae'. Y porque, para qué negarlo, saltarse así la dieta da muchas alegrías... y ni siquiera engorda.

