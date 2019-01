31 ene 2019

Cristina Pedroche fue con su esposo, el chef Daviz Muñoz a 'El Hormiguero'. Era la primera vez que la pareja coincidía en el plató de Antena 3.

Para la ocasión Pedroche se decantó por un vestido básico y elemental en cualquier armario: un Little Black Dress. Elegante, sexy y atemporal, este es el típico vestido que nunca pasa de moda.

Se trata de una pieza sencilla, pero muy favorecedora. El vestido con un escote barco le dio un toque elegante aunque se tratase de un minivestido.

La presentadora lo combino con botines de tacón. Y completó su estilismo con una melena larga, rizada y como no, llevó el accesorio del momento: las horquillas.

Durante el programa la pareja habló de su relación. Muñoz confesó que antes de conocer a Pedroche no era muy amante de las redes sociales. "Solo me hice Instagram por ligármela", afirmaba. Por su parte, la presentadora contó que la primera vez que lo conoció pensó en que "era muy guapo y no entendía por qué se reía tanto conmigo si no era tan graciosa".