4 feb 2019

En nuestra búsqueda de tendencias para primavera, ya hemos fichado muchas de las cosas que se van a llevar: estampados como el tie-dye y el leopardo, los lunares, los looks monocolor... y nuestro último descubrimiento, los flecos. La pista nos la daba Zara, con varias prendas adornadas con ellos. Pero lo que más nos han llamado la atención han sido estas dos faldas, tan bonitas como resultonas, que te van a salvar más de un look de noche e incluso, de oficina. ¿Las analizamos?

Con mucho movimiento

Falda larga de flecos en negro, de Zara (39,95 euros). pinit zara

La primera que hemos visto es una de las más espectaculares de la nueva colección de la firma gallega. Viste tanto que no descartamos llevarla en un look de invitada de boda, cambiando la propuesta de body negro por otro en colores más vivos. Si no, será tu aliada perfecta para esa cena romántica o cócteles de sábado noche con amigas. Además el largo tobillero que tiene y la caída de los flecos (que quedan pegados al cuerpo y solo se moverán cuando camines) estilizarán tu figura mucho más de lo que te imaginas. ¿Necesitas más argumentos? Su precio es otro punto fuerte: cuesta 39, 95 euros.

Tipo pareo

Falda de la sección TRF de Zara (25,95 euros). pinit zara

Esta otra opción quizá viste menos, pero es casi más interesante porque te va a dar mucho más juego. Su forma de pareo envuelve la figura (sí, te hará más delgada si además la llevas con alguna prenda "oversize" por encima) y los flecos solo en el bajo le dan el toque de fiesta perfecto si lo que quieres es llevarla para la noche. De largo asimétrico, puedes combinarla como proponen en Zara, con unas mallas ciclistas e, incluso, queda bien con una prenda denim o jersey gordo de lana. Y mientras que la otra te pedía unas sandalias o zapatos de tacón, esta queda así de bien con botines o botas.

Te decidas por una u otra, no te vas a equivocar porque esta primavera viene cargada de flecos. ¡Viva el movimiento!